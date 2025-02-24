بعد سقوطه المروع.. فيورنتينا يعلن خروج مويس كين من المستشفي

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف نادي فيورنتينا الإيطالي عن آخر مستجدات الوضع الصحي للاعبه مويس كين وذلك بعد السقوط في حالة فقدان للوعي أثناء مباراة الفريق ضد هيلاس فيرونا أمس الأحد ودخوله المستشفي.

ماذا حدث للاعب موريس كين؟

شهدت مباراة فيورنتينا وهيلاس فيرونا في الدقيقة 60، سقوط مروع للمهاجم الإيطالي مويس كين على أرض الملعب بعدما اصطدم بركبة لاعب من فيرونا ليسقط أرضًا ويخرج من الملعب لتلقى الإسعافات.

بعددها بدقائق عاد اللاعب إلي أرض الملعب من جديد لكنه ظل يترنح ثم سقط في دائرة منتصف الملعب قبل أن يهرع زملاؤه والحكم ويدخل المسعفون لنقله مباشرة إلى المستشفى.

وأعلن نادي فيورنتينا اليوم الاثنين أن مويس كين غادر مستشفى فيرونا في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين وعاد إلى فلورانس.

وتابع الفريق البنفسجي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس": "خضع مويس كين لفحوصات دقيقة لتشخيص حالته، وجميع الفحوصات السريرية التي أجريت عليه كانت سلبية ما يعني سلامته".