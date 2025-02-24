حرب التصريحات تشتعل.. بنزيما يرد على تصريح رونالدو بأنه الأفضل

كتب- محمد عبدالهادي:

علّق النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، على تصريح زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الذي وصف نفسه مؤخرًا بأنه "الأفضل في تاريخ كرة القدم".

وفي حديثه لشبكة "TNT سبورت"، قال بنزيما: "لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه، إذا كان كريستيانو يرى نفسه الأفضل في التاريخ، فهذا رأيه ويجب احترامه، بالنسبة لي، الأفضل دائمًا كان الظاهرة رونالدو البرازيلي، فهو اللاعب الذي ألهمني كثيرًا."

وأضاف المهاجم الفرنسي مؤكدًا على رفضه للمقارنات بين اللاعبين:"أنا لا أحب الدخول في مقارنات، لأن لكل لاعب قصته الخاصة ومسيرته المميزة، كريستيانو قدم قصة رائعة في عالم كرة القدم، ويستحق التقدير على كل ما أنجزه."

بنزيما يقود الاتحاد لانتصار كبير ويتصدر قائمة الهدافين

على صعيد آخر، قاد بنزيما فريقه الاتحاد لتحقيق انتصار عريض على الهلال بنتيجة 4-1 في الدوري السعودي، في مباراة تألق فيها بشكل لافت، مما ساهم في تعزيز صدارة فريقه لجدول الترتيب.

وبهذا الفوز، واصل بنزيما تألقه في الموسم الحالي، حيث يتقاسم صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي مع كريستيانو رونالدو، برصيد 16 هدفًا لكل منهما، بعد مرور 21 جولة من البطولة.