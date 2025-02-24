سيميوني قبل مواجهة برشلونة: المنافس شرس وسنحاول إلحاق الضرر بهم

كتب- محمد عبدالهادي:

أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، بقوة الخصم برشلونة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين غدًا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "كامب نو".

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد سيميوني أن اللقاء يتطلب التحلي بالتركيز والصلابة، خاصة أمام فريق بحجم برشلونة، الذي يمر بفترة مميزة على الصعيد الهجومي.

وقال المدرب الأرجنتيني:"عندما تواجه فريقًا كبيرًا، تعلم جيدًا أن عليك الاستعداد للمقاومة، ستكون هناك لحظات صعبة كما حدث أمام ريال مدريد، لكننا سنحاول السيطرة قدر الإمكان والخروج بنتيجة إيجابية."

وأضاف سيميوني: "برشلونة يملك لاعبين حاسمين يستطيعون حل المشكلات بسرعة، وهذا يتطلب منا الانتباه لأدق التفاصيل خلال اللقاء. نحن نؤمن بقدراتنا وسنحاول استغلال نقاط ضعفهم وإلحاق الضرر بهم."

وعن أهمية المواجهة، أوضح:"هذه المباراة تقام على مرحلتين، لذلك يجب أن نكون أذكياء في التعامل مع مجرياتها، نعرف أن الجماهير ستكون حاضرة بقوة لدعم برشلونة، لكننا مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا."

وفيما يتعلق بنجوم برشلونة، رفض سيميوني التركيز على لاعب بعينه قائلًا:"لا أحب الحديث عن كل لاعب بشكل فردي، لكن الحقيقة أن برشلونة يمتلك منظومة هجومية فعالة، وجميع لاعبيه في الخط الأمامي يمرون بفترة جيدة."