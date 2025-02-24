فليك: نسعى للفوز على أتلتيكو مدريد وسنلعب بروح الفريق الواحد

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عزم فريقه على تحقيق الفوز أمام أتلتيكو مدريد في المواجهة المرتقبة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل اللقاء، قال فليك:"ما يعجبني في هذا الفريق هو روح الوحدة بين الجميع، ليس فقط اللاعبين، بل الجهاز الفني بالكامل، وهذا ما أعتبره العنصر الأهم بالنسبة لي، كل فرد يدرك دوره وما يجب عليه تقديمه للفريق، وأنا هنا لأدير هذه المجموعة الشابة التي تؤدي بشكل رائع حتى الآن."

وأضاف المدرب الألماني متحدثًا عن أهمية المباراة والدعم الجماهيري:"هدفنا الوحيد هو الفوز، لا أفكر في أي شيء آخر غير الانتصار، نحن نلعب على ملعبنا ونتمنى أن نرى المدرجات ممتلئة بجماهيرنا، دعمهم سيكون عنصرًا حاسمًا بالنسبة لنا."

وتحدث فليك عن أداء فريقه في المواجهة السابقة:"في اللقاء الأخير، أظهرنا أسلوب لعب مميزًا، وكنا الأقرب للتسجيل في عدة فرص قبل أن يتمكنوا من التسجيل، الأهم الآن هو استغلال الفرص وتحقيق أفضلية هجومية بتسجيل أهداف أكثر من الخصم."

وأعرب عن فلسفته في التعامل مع كل مباراة: "نأخذ كل مباراة على حدة، ونعمل على إبراز عقليتنا القوية والأجواء الإيجابية داخل غرفة الملابس، وهذا ما يساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم."