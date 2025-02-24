كتب - محمد القرش:

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن أسماء 7 نجوم قرر بيب جوارديولا رحيلهم عن فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الشبكة إن المدرب الإسباني أخبر 7 نجوم بالبحث عن ناد آخر خلال الصيف المقبل، بعد التأكد من إنه حصل منهم على أقصى استفادة.

وجاءت الأسماء التي ذكرتها شبكة "سكاي سبورتس" كالتالي: جاك جريليش، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، جون ستونز، ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان وإيدرسون.

ويرغب نادي مانشستر سيتي في إستكمال المشاريع التي عملوا عليها خلال النصف الأول من الموسم، ويعمل السيتي على التعاقد مع أندريا كامبياسو الظهير الأيسر ليوفنتوس.

وأوضحت الشبكة أن هناك مفاوضات بدأت بالفعل للتعاقد مع صامويل ريتشي مدافع تورينو، وعثمان ديوماندي مدافع سبورتنج لشبونة، وفرتز بديل دي بروين.

وكان مانشستر سيتي أبرم 6 صفقات خلال الانتقالات الشتوية الماضية، جاءت كالتالي: عمر مرموش، فيتور رييس، عبد القادر خوسانوف، كريستيان ماكفارلاين، جوما باه، ونيكو جونزاليس.

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