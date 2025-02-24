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9 أرقام قياسية.. محمد صلاح يحطم تاريخ الدوري الإنجليزي

02:20 م الإثنين 24 فبراير 2025
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح ضد جفارديول
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    صلاح وجوارديولا
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    صلاح ودي بروين
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    احتفال ليفربول بهدف صلاح
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    صلاح وماك أليستر
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    إحماءات صلاح (3)
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    محمد صلاح (1)
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    محمد صلاح (4)
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كتب - محمد القرش:

يحطم محمد صلاح الأرقام القياسية أسبوع بعد أسبوع ويصل إلى إنجازات جديدة، حيث كرر فعلته في مباراة مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول على مانشستر سيتي بثنائية دون رد في الجولة 26 من البريميرليج.

الأرقام القياسية تنهال على صلاح

وبذلك أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويساهم في صناعة هدفين في مباراتين ضد حامل اللقب بموسم واحد.

وسجل صلاح أيضًا تسعة أهداف وست تمريرات حاسمة ضد الفرق التي يدربها بيب جوارديولا، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أي لاعب خلال مسيرة المدرب الإسباني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المصري هدفه السادس عشر خارج أرضه في الدوري هذا الموسم على ملعب الاتحاد، ليعادل رقم كيفن فيليبس (1999/2000) وهاري كين (2022/23) كأكثر لاعب تسجيلا خارج أرضه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يعادل ميسي

وكانت تمريرة صلاح لسوبوسلاي هي التمريرة الحاسمة رقم 11 له خارج الديار هذا الموسم، وهو رقم قياسي يتقاسمه الآن مع سيسك فابريجاس، الذي حقق هذا الإجمالي في موسم 2014/2015 مع تشيلسي.

وفي الوقت نفسه، فإن إجمالي تمريراته الحاسمة البالغ 16 هذا الموسم هي أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا حصيلة ستيف ماكمانامان البالغة 15 تمريرة في موسم 1995/1996.

وهذا يعني أيضًا أن صلاح سجل وصنع في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024/25، وهو أكبر عدد من الأهداف للاعب في موسم واحد في إحدى الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا منذ أن فعلها ليونيل ميسي بـ11 مباراة مع برشلونة في 2014/2015.

ويتصدر مهاجم ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 25 هدفا و16 تمريرة حاسمة، بإجمالي 41 مساهمة تهديفية.

ليصبح واحد من ثلاثة لاعبين فقط حققوا مثل هذا الإنجاز، إلى جانب إيرلينج هالاند (44) في 2022/23، و43 لويس سواريز في 2013/14، في حين أنه اللاعب الوحيد الذي وصل إلى أكثر من 40 مساهمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، حيث فعل ذلك سابقًا في 2017/18.

وأصبح المصري أول لاعب يسجل 25 هدفًا أو أكثر ويقدم 15 تمريرة حاسمة أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي جميع المسابقات، أصبح صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في موسم 2024/25.

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