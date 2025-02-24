الملك.. ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق محمد صلاح أمام السيتي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر النجم المصري محمد صلاح عناوين الصحف العالمية بعد تألقه اللافت في مباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي، حيث لعب دورًا حاسمًا في تحقيق نتيجة إيجابية لفريقه في قمة الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في قيادة الريدز للفوز بنتيجة 2-0، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه وصنع الثاني، ليحسم ثلاث نقاط مهمة في سباق الدوري.

وأشادت الصحف بالأداء الاستثنائي لصلاح، مؤكدة أنه كان العامل الحاسم في المواجهة بفضل مساهمته وحضوره الهجومي القوي، حيث نجح في صناعة الفارق بتمريراته الدقيقة وتحركاته الذكية في الملعب.

ماذا قالت الصحف العالمية عن محمد صلاح؟

عنونت صحيفة التايمز صفحتها الرئيسية بعنوان عريض: "صلاح: نحن نريد لقب الدوري".

من جهتها قالت صحيفة ديلي ميل: "الملك محمد صلاح يقترب من لقب البريميرليج الثاني".

وتابعت: "محمد صلاح يكشف عن عزم ليفربول للفوز باللقب مع تقدم الريدز في الصدارة بفارق 11 نقطة بعد فوز ساحق على مانشستر سيتي".

وعنونت صحيفة ميرور غلافها بـ"فاز بالكأس".

وقالت: "الريدز يتقدم بفارق 11 نقطة وصلاح يقول نحتاج لقباً آخراً".

وجاء عنوان صحيفة "ديلي إكسبرس" كالتالى: "ليفربول يحسم الأمور ... ليفربول يضع يده على اللقب وصلاح يسعى لتعزيز إرثه".