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كواليس مشاركة ابنة محمد صلاح في مسلسل كامل العدد 3

01:41 م الإثنين 24 فبراير 2025

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح لمصراوي تفاصيل ظهور ابنة اللاعب المصري المحترف في ليفربول، في مسلسل كامل العدد الجزء 3 والذي من المقرر أن يُذاع في شهر رمضان.

وقال مصدر "لمصراوي" إن مكة ابنة محمد صلاح ستظهر بالفعل في مسلسل كامل العدد 3، وسيكون مقتصر على مشهد في إحدى الحلقات عن طريق مكالمة فيديو فقط.

يُذكر أن مكة ابنة محمد صلاح من مواليد عام 2014 "11 عاما"، ولديها شقيقة صغرى تبلغ من العمر 5 سنوات تسمى كيان.

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