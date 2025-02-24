أسطورة ليفربول يتجاهل كأس الأمم الأفريقية خلال الحديث عن صلاح والكرة الذهبية

كتب - محمد القرش:

ارتكب اللاعب السابق لليفربول، جيمي كاراجر، خطأ خلال الحديث في الاستوديو التحليلي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر استوديو شبكة سكاي سبورتس.

وتحول الاستوديو التحليلي بعد مباراة الريدز والسيتي إلى الحديث عن إمكانية فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية لعام 2025، بعد ما يقدمه من تألق منذ بداية الموسم.

ورأى جيمي كاراجر أن صلاح يواجه عقبة واحدة من أجل الفوز بالكرة الذهبية، حيث لا يشارك في بطولة كبرى مع منتخب مصر، لذلك يجب أن يفوز ببطولة كبرى مثل دوري أبطال أوروبا.

وسارع الثنائي الحاضر في الاستوديو التحليلي، ستوريدج وريتشاردز، إلى تصحيح خطأ كاراجر، حيث قال ريتشاردز زميل صلاح السابق في فيورنتينا: "أريد فقط أن أقول إن كأس الأمم الأفريقية هي بطولة كبرى لأن الكثير من الناس لا يأخذونها على محمل الجد".

ورد كاراجر بعد ذلك بالسؤال عما إذا كانت مصر ستكون من المنافسين على الفوز بكأس العالم العام المقبل، ليرد ستوريدج مهاجم مانشستر سيتي السابق: "لا، لكن كأس الأمم الأفريقية بطولة كبيرة".

وساهم صلاح في 90 هدفا (سجل 57 هدفا، وقدم 33 تمريرة حاسمة) خلال 101 مباراة مع منتخب مصر الوطني بجميع المسابقات.

اقرأ أيضًا:

لقاء خاص بين محمد صلاح وجوارديولا بعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول (فيديو)

كيف تغنى نجوم ليفربول ومانشستر سيتي بمحمد صلاح بعد القمة الإنجليزية؟