صورة مصرية بـ 88 مساهمة تهديفية في أوروبا.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

التقطت كاميرات مباراة مانشستر سيتي وليفربول التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، صورة مصرية استثنائية.

وظهر في الصورة المحترف المصري ولاعب مانشستر سيتي، عمر مرموش، في مواجهة خاصة بالكرة مع مواطنه محمد صلاح لاعب ليفربول.

وتضم تلك الصورة ثنائي يتواجد في قائمة أكثر 5 لاعبين مساهمة تهديفية في الدوريات الخمس الأوروبية لهذا الموسم 2024/25.

وساهم صلاح في 51 هدفا (سجل 30 هدفا، وقدم 21 تمريرة حاسمة) خلال 38 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات.

ومن جانبه، ساهم عمر مرموش 37 هدفا (سجل 23 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة) مع مانشستر سيتي وفرانكفورت بجميع المسابقات.

وحتى الآن، ساهم الثنائي المصري في 88 هدفا (53 هدفا و35 تمريرة حاسمة) في موسم 2024/25.

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