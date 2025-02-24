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كيف تغنى نجوم ليفربول ومانشستر سيتي بمحمد صلاح بعد القمة الإنجليزية؟

10:00 ص الإثنين 24 فبراير 2025
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    محمد صلاح
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    صلاح ضد مرموش (2)
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    صلاح ودي بروين
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    صلاح وجوارديولا
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    صلاح وآرني سلوت
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    صلاح ضد مرموش (1)
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    محمد صلاح
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    احتفال ليفربول بهدف صلاح
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    محمد صلاح أندي روبرتسون
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    أندي روبرتسون
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    جوارديولا
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    بيب جوارديولا
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كتب - محمد القرش:

قدم المحترف المصري، محمد صلاح، أداءا مثاليا في فوز ليفربول على مانشستر سيتي بثنائية دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبصم صلاح على هدفي فوز الريدز، حيث سجل الهدف الافتتاحي وقدم تمريرة الهدف الثاني الذي سجله خط الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي.

وبعد المباراة تلقى المصري العديد من الإشادات من قبل نجوم ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال روبرتسون في تصريحات عبر شبكة "بي بي سي": "صلاح كان لا يصدق ولا يمكنني الحديث عنه، وما قدمه في الناحية الدفاعية اليوم أمر لا يصدق".

وأضاف: "كل فرد كان له دور في الركلات الثابتة اليوم والتي نجحت، صلاح كان محظوظا بتسجيل الهدف الأول وصناعة الثاني".

وواصل: "بكل تأكيد سعداء بوجود صلاح بيننا، فهو يلعب بكل قوة خلال ويعيش في عالم مختلف في الوقت الحالي".

ومن جانب آخر، أشاد بيب جوارديولا باللاعب المصري: "نملك لاعبين جيدين في الجناح الهجومي، لكن ليفربول دافع في العمق، وصلاح دافع اليوم أكثر بكثير من المباريات السابقة".

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