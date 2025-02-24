نجح النجم المصري محمد صلاح خلال السنوات الماضية، في فرض اسمه بشكل كبير كأحد أفضل وأهم نجوم كرة القدم في العالم، نظرا لما يقدمه طوال السنوات الماضية سواء مع ليفربول أو مع منتخب مصر.

وتمكن النجم المصري خلال السنوات الماضي، في حفر اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي، نظرا لما يقدمه رفقة الريدز واستمراره الدائم في تحطيم وتكسير الأرقام القياسية في البطولة الأقوى و الأعرق في العالم.

ويحتل صاحب الـ32 عاما، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، برصيد 25 هدف أحرزهم في المسابقة، كان آخرها هدفه أمس في مرمى مانشستر سيتي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 26 وانتهى لصالح الريدز بهدفين دون مقابل.

أرقام صلاح أمام الأندية الخمس الكبرى في إنجلترا

ومنذ انتقال صلاح إلى الدوري الإنجليزي، وهو أصبح الكابوس الأكبر للأندية الإنجليزية الكبرى في مختلف البطولات، نظرا للمساهمات الدائمة، التي يقدمها اللاعب أمام هذه الفرق.

ويعد مانشستر يونايتد الضحية المفضلة للنجم المصري، حيث ساهم أمام الشياطين الحمر في 22 هدف، بواقع تسجيل 16 هدف وتقديم 6 تمريرات حاسمة، ويليه مانشستر سيتي والذي تمكن صلاح في المساهمة أمامه ب 21 هدف بواقع تسجيل 13 هدف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وساهم النجم المصري ب 20 هدف، خلال مواجهاته لفريق توتنهام، حيث تمكن من تسجيل 15 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة، بجانب مساهمته في 13هدفا أمام فريق أرسنال، بواقع تسجيل 11 هدفا وصناعة هدفين.

واكتفى النجم المصري بالمساهمة في 12 هدف في مواجهاته أمام تشيلسي، بواقع تسجيل 8 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وإجمالا ساهم محمد صلاح في 88 هدف، خلال 103 مباراة خاضهم أمام الفرق الخمس الكبرى في إنجلترا بمختلف البطولات.

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