كتب- محمد عبدالهادي:

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، موقف برشلونة من الهبوط على خلفية قضية الفساد المعروفة بـ"قضية نيجريرا"، والتي يتهم فيها النادي الكتالوني بدفع 1.4 مليون يورو لشركة مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، خلال الفترة من 2001 إلى 2018.

وأوضح تيباس خلال تصريحات صحفية له أن الرابطة طالبت بإحالة القضية إلى القضاء، معتبرة أن الأدلة المتوفرة تشير إلى تورط برشلونة في جريمة فساد رياضي عبر محاولات التأثير على قرارات الحكام.

وعن احتمالية هبوط برشلونة، أكد تيباس أن هذا السيناريو غير مطروح، موضحًا: "لا يمكننا اختلاق قوانين جديدة، فالقانون الرياضي واضح ويقر بأن فترة التقادم على مثل هذه الجرائم لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالتالي لا يمكن إنزال النادي للدرجة الثانية بناءً على هذه القضية".

وأشار تيباس إلى أن العقوبات المحتملة في حال ثبوت الفساد قد تتراوح بين فرض غرامات مالية وحل الكيان التجاري المتورط، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل دقيقة، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى القانون الجنائي لتحديد نطاق العقوبات بدقة.

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