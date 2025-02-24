مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

مايوركا

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

مونزا

الدوري السعودي

ضمك

- -
17:50

العروبة

جميع المباريات

إعلان

بسبب قضية فساد.. تيباس يكشف حقيقة هبوط برشلونة

06:17 ص الإثنين 24 فبراير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    خافيير تيباس
  • عرض 13 صورة
    صورة في 23 اذار/مارس 2017 في سنغافورة لرئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم خافيير تيباس الذي هدد نادي مانشستر سيتي الانكليزي بمقاضاته بعدما اتهمه بالتلاعب في حساباته من خلال شراكته بنادي جيرونا الاس
  • عرض 13 صورة
    خافيير تيباس
  • عرض 13 صورة
    خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني
  • عرض 13 صورة
    برشلونة
  • عرض 13 صورة
    برشلونة ضد بنفيكا
  • عرض 13 صورة
    فيتور روكي لاعب برشلونة السابق (2)
  • عرض 13 صورة
    برشلونة ضد فالنسيا
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة برشلونة و فالنسيا
  • عرض 13 صورة
    احتفالات لاعبي برشلونة بالنظارات الشمسية
  • عرض 13 صورة
    احتفالات لاعبي برشلونة بالنظارات الشمسية
  • عرض 13 صورة
    احتفالات لاعبي برشلونة بالنظارات الشمسية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، موقف برشلونة من الهبوط على خلفية قضية الفساد المعروفة بـ"قضية نيجريرا"، والتي يتهم فيها النادي الكتالوني بدفع 1.4 مليون يورو لشركة مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، خلال الفترة من 2001 إلى 2018.

وأوضح تيباس خلال تصريحات صحفية له أن الرابطة طالبت بإحالة القضية إلى القضاء، معتبرة أن الأدلة المتوفرة تشير إلى تورط برشلونة في جريمة فساد رياضي عبر محاولات التأثير على قرارات الحكام.

وعن احتمالية هبوط برشلونة، أكد تيباس أن هذا السيناريو غير مطروح، موضحًا: "لا يمكننا اختلاق قوانين جديدة، فالقانون الرياضي واضح ويقر بأن فترة التقادم على مثل هذه الجرائم لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالتالي لا يمكن إنزال النادي للدرجة الثانية بناءً على هذه القضية".

وأشار تيباس إلى أن العقوبات المحتملة في حال ثبوت الفساد قد تتراوح بين فرض غرامات مالية وحل الكيان التجاري المتورط، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل دقيقة، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى القانون الجنائي لتحديد نطاق العقوبات بدقة.

اقرأ أيضًا:

نجيب ساويرس يتحدث عن إمكانية ترشحه لرئاسة الأهلي في هذه الحالة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خافيير تيباس برشلونة الدوري الإسباني نادي برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق
بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟
استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين