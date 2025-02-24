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4 أرقام قياسية لمحمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

05:00 ص الإثنين 24 فبراير 2025
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    محمد صلاح
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    صلاح ودي بروين
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    صلاح وآرني سلوت
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    محمد صلاح
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    صلاح ضد مرموش (1)
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    صلاح ضد مرموش (2)
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    صلاح وجوارديولا
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    محمد صلاح ضد جفارديول
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    احتفال ليفربول بهدف صلاح
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    صلاح وماك أليستر
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كتب - محمد القرش:

حقق نجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح، 4 أرقام قياسية في مباراة مانشستر سيتي التي أقيمت بالدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا وتمريرة حاسمة في فوز الريدز على السيتي بهدفين نظيفين بالجولة 26 من البريميرليج.

ورفع اللاعب المصري عدد مساهماته أمام مانشستر سيتي إلى 15 مساهمة تهديفية، حيث أصبح أكثر لاعب من ليفربول مساهمة بالأهداف أمام المان بلو، متفوقا على نجم الفريق السابق ستيفن جيرارد الذي يملك 14 مساهمة.

وأصبح صلاح ثالث أكثر من سجل أهداف في تاريخ ليفربول بجميع المسابقات بالمناصفة مع الإنجليزي جوردون هودسون، بعدما وصل إلى الهدف رقم 141.

ووصل محمد صلاح إلى 16 هدفاً خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كأكثر لاعب في التاريخ بالتساوي مع كيفن فيليبس في موسم 1999، وهاري كين في موسم 2022-23.

وحمل المصري الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف (9) والتمريرات الحاسمة (6) لأي لاعب ضد الفرق التي يديرها بيب جوارديولا في مسيرته التدريبية بالدوري الممتاز.

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محمد صلاح صلاح ليفربول ومانشستر سيتي ليفربول بيب جوارديولا
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