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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

12:18 ص الإثنين 24 فبراير 2025

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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كتب ـ محمد الميموني:

تقام اليوم الإثنين 23 فبراير، بعض المباريات القوية في عدد من الدوريات حول العالم.

ويلاقي إشبيلية نظيره ريال مايوركا بالدوري الإسباني، بينام يواجه الأخدود منافسه الفتح.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ـ إشبيلية ضد ريال مايوركا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ـ روما ضد مونزا - الساعة 9:45 مساء - AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

ـ الأخدود ضد الفتح - الساعة 4:15 عصراً - SSC SPORT

ـ ضمك ضد العروبة - الساعة 5:50 مساء - قناة SSC SPORT

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