ينافس الأساطير.. هل يتفوق محمد صلاح على ميسي ورونالدو؟

"يتخطى أجويرو".. صلاح يقترب من تسجيل رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

دخل اللاعب المصري، محمد صلاح، منافسة مع أساطير كرة القدم بعدما قضى 7 مواسم مع ليفربول بالدوري الإنجليزي بين التألق وتحطيم الأرقام القياسية.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم الجناح المصري بهدف وتمريرة حاسمة في نفس المباراة للمرة 49، كأكثر ثالث لاعب يفعل ذلك الأمر منذ عام 2006، بعد الأساطير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويحتل المهاجم البرتغالي المركز الأول بـ 102 مرة، بينما سجل وصنع ميسي في نفس المباراة خلال 65 مواجهة عبر التاريخ.

وانضم صلاح إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من نادي روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

وساهم محمد في 350 هدفا (سجل 241 هدفا، وقدم 109 تمريرة حاسمة) خلال 387 مباراة مع ليفربول عبر التاريخ.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب المصري مع الريدز بنهاية موسم 2024/25 الجاري.

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