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إشبيلية يثير الجدل بمنشور مشابه للافتة الأهلي في مباراة الزمالك

11:58 م الأحد 23 فبراير 2025
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كتب - محمد القرش:

أثار الحساب الرسمي لنادي إشبيلية الإسباني الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمنشور مشابه للافتة جمهور الأهلي في مباراة الزمالك.

ونشر حساب إشبيلية عبر منصة "فيسبوك" صورة لجماهير النادي، مع تعليق: "اعتاد على خوض المعارك.. ليقضي على كل العوائق".

وكان قد رفعت جماهير المارد الأحمر لافتة في مباراة الزمالك مشابه، حيث حدث تبادل بين الكلمتين الأخيرتين من كل فقرة: "اعتاد على خوض العوائق.. ليقضي على كل المعارك".

وتعادل الزمالك مع نظيره الأهلي إيجابيا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت أول أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

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جماهير الأهلي إشبيلية الأهلي والزمالك الزمالك الأهلي
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