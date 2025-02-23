إشبيلية يثير الجدل بمنشور مشابه للافتة الأهلي في مباراة الزمالك

شوبير يعلق على تألق صلاح مع ليفربول ضد مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

أثار الحساب الرسمي لنادي إشبيلية الإسباني الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمنشور مشابه للافتة جمهور الأهلي في مباراة الزمالك.

ونشر حساب إشبيلية عبر منصة "فيسبوك" صورة لجماهير النادي، مع تعليق: "اعتاد على خوض المعارك.. ليقضي على كل العوائق".

وكان قد رفعت جماهير المارد الأحمر لافتة في مباراة الزمالك مشابه، حيث حدث تبادل بين الكلمتين الأخيرتين من كل فقرة: "اعتاد على خوض العوائق.. ليقضي على كل المعارك".

وتعادل الزمالك مع نظيره الأهلي إيجابيا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت أول أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

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