إشبيلية يثير الجدل بمنشور مشابه للافتة الأهلي في مباراة الزمالك
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كتب - محمد القرش:
أثار الحساب الرسمي لنادي إشبيلية الإسباني الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمنشور مشابه للافتة جمهور الأهلي في مباراة الزمالك.
ونشر حساب إشبيلية عبر منصة "فيسبوك" صورة لجماهير النادي، مع تعليق: "اعتاد على خوض المعارك.. ليقضي على كل العوائق".
وكان قد رفعت جماهير المارد الأحمر لافتة في مباراة الزمالك مشابه، حيث حدث تبادل بين الكلمتين الأخيرتين من كل فقرة: "اعتاد على خوض العوائق.. ليقضي على كل المعارك".
وتعادل الزمالك مع نظيره الأهلي إيجابيا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت أول أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.
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