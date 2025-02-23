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"يعيش في عالم مختلف".. مدافع ليفربول يشيد بأداء محمد صلاح

10:25 م الأحد 23 فبراير 2025

محمد صلاح

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كتب - يوسف محمد:

أشاد مدافع فريق ليفربول آندي روبرتسون، بالأداء القوي الذي ظهر به زميله بالفريق محمد صلاح، في مباراة مانشستر سيتي اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكان صلاح تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، في مباراة الفريق اليوم أمام مانشستر سيتي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الريدز بنتيجة هدفين دون مقابل.

وقال روبرتسون في تصريحات عبر "بي بي سي": "صلاح كان لا يصدق ولا يمكنني الحديث عنه، وما قدمه في الناحية الدفاعية اليوم أمر لا يصدق".

وأضاف: "كل فرد كان له دور في الركلات الثابتة اليوم والتي نجحت، صلاح كان محظوظا بتسجيل الهدف الأول وصناعة الثاني".

واختتم روبرتسون تصريحاته: "بكل تأكيد سعداء بوجود صلاح بيننا، فهو يلعب بكل قوة خلال ويعيش في عالم مختلف في الوقت الحالي".

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محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي آندي روبرتسون
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