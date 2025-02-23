محمد صلاح يتحدث عن المنافسة في الدوري الإنجليزي.. والموسم الأفضل له مع ليفربول

كتب - يوسف محمد:

أكد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على أن الموسم الحالي 2024-2025، هو الأفضل له منذ الانضمام إلى الفريق، في يوليو 2017 قادما من فريق روما الإيطالي.

وقال صلاح عبر شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عقب نهاية المباراة: "الموسم الحالي هو الأفضل بالنسبة لي مع الفريق، عكس ما يقوله المتابعين بأن الموسم الأول لي مع الفريق هو الأفضل وهدفي التتويج ببطولة الدوري الموسم الحالي".

وأضاف: "بكل تأكيد هدفنا الأساسي الموسم الحالي هو التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي ونبذل أقصى جهودنا للتتويج، ولكن لا يمكنني حتى الأن قول أننا أقتربنا من حصد اللقب".

واختتم صلاح تصريحاته: "سعيد بتحقيق الفوز على مانشستر سيتي، خاصة في ظل تواجده مدير فني كبير مثل جوارديولا، أتمنى أن نتمتع بالهدوء في المرحلة المقبلة وألا يدخل الشك والضغط إلى قلوبنا".

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر، في فوز ليفربول على حساب نظيره مان سيتي بنتيجة، هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن ليفربول تمكن تحقيق الفوز على حساب نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 26 بالبريميرليج.

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