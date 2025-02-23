جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر سيتي
كتب ـ محمد الميموني:
شهدت مباريات الجولة السادسة والعشرين التي أقيمت اليوم الأحد، فوز ليفربول على منافسه مانشستر سيتي بهدفين دون رد على ملعب الاتحاد، بينما فاز نيوكاسل يونايتد على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 4 ـ 3.
وعزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الوصيف أرسنال.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
1 ـ ليفربول 64 نقطة
2 ـ أرسنال 53 نقطة
3 ـ نوتنجهام فورست 47 نقطة
4 ـ مانشستر سيتي 44 نقطة
5 ـ نيوكاسل يونايتد 44 نقطة
6 ـ بورنموث 43 نقطة
7 ـ تشيلسي 43 نقطة
8 ـ أستون فيلا 42 نقطة
9 ـ برايتون 40 نقطة
10 ـ فولهام 39 نقطة
11 ـ برينتفورد 37 نقطة
12 ـ توتنهام 33 نقطة
13 ـ كريستال بالاس 33 نقطة
14 ـ إيفرتون 31 نقطة
15 ـ مانشستر يونايتد 30 نقطة
16 ـ وست هام 30 نقطة
17 ـ ولو هامبتون 22 نقطة
18 ـ إيبسويتش 17 نقطة
19 ـ ليستر سيتي 17 نقطة
20 ـ ساوثهامبتون 9
فيديو قد يعجبك: