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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر سيتي

09:40 م الأحد 23 فبراير 2025

ليفربول ومانشستر سيتي

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كتب ـ محمد الميموني:

شهدت مباريات الجولة السادسة والعشرين التي أقيمت اليوم الأحد، فوز ليفربول على منافسه مانشستر سيتي بهدفين دون رد على ملعب الاتحاد، بينما فاز نيوكاسل يونايتد على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 4 ـ 3.

وعزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الوصيف أرسنال.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1 ـ ليفربول 64 نقطة

2 ـ أرسنال 53 نقطة

3 ـ نوتنجهام فورست 47 نقطة

4 ـ مانشستر سيتي 44 نقطة

5 ـ نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

6 ـ بورنموث 43 نقطة

7 ـ تشيلسي 43 نقطة

8 ـ أستون فيلا 42 نقطة
9 ـ برايتون 40 نقطة

10 ـ فولهام 39 نقطة

11 ـ برينتفورد 37 نقطة

12 ـ توتنهام 33 نقطة

13 ـ كريستال بالاس 33 نقطة

14 ـ إيفرتون 31 نقطة

15 ـ مانشستر يونايتد 30 نقطة

16 ـ وست هام 30 نقطة

17 ـ ولو هامبتون 22 نقطة

18 ـ إيبسويتش 17 نقطة

19 ـ ليستر سيتي 17 نقطة

20 ـ ساوثهامبتون 9

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