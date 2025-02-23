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صدارة مصرية.. جدول ترتيب اللاعبين الأكثر صناعة في الدوري الإنجليزي

09:30 م الأحد 23 فبراير 2025

الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

عزز الجناح المصري، محمد صلاح، صدارته لجدول ترتيب اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح هدفا وسجل آخر في فوز ليفربول على مانشستر سيتي بهدفين دون رد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل المصري للتمريرة الحاسمة رقم 16 مع ليفربول خلال 26 مباراة في موسم 2024/25.

جدول ترتيب الأكثر صناعة في الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 16 تمريرة

2. ميكيل دامسجارد (برينتفورد) - 10 تمريرات

3. روبينسون (فولهام) - 10 تمريرات

4. بوكايو ساكا (أرسنال) - 10 تمريرات

5. سون هيونج مين (توتنهام) - 9 تمريرات

6. إيلانجا (نوتنجهام فورست) - 8 تمريرات

7. جاكوب ميرفي (نيوكاسل يونايتد) - 8 تمريرات

8. سافينيو (مانشستر سيتي) - 7 تمريرات

9. أرنولد (ليفربول) - 6 تمريرات

10. برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - 6 تمريرات

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