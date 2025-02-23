شوبير يعلق على تألق صلاح مع ليفربول ضد مانشستر سيتي

كتب - يوسف محمد:

يقترب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق رقما تاريخيا في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف فريقه الأول اليوم، في مباراة مانشستر سيتي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 26 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهدف صلاح في مباراة مانشستر سيتي اليوم، تمكن من رفع عدد أهدافه في بطولة الدوري الإنجليزي طوال مشواره، إلى الهدف رقم 182 في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف بالبريميرليج.

ويأتي محمد صلاح في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف، خلف الفرنسي هاري كين، الذي يعد الهداف التاريخي للأجانب في الدوري الإنجليزي برصيد 184 هدفا، ليبقى على بعد 3 أهداف فقط من كسر الرقم المسجل باسم النجم الأرجنتيني.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي برصيد 25 هدفا، من 26 مباراة جمعهم خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

ويذكر أن فريق ليفربول، تمكن من تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

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