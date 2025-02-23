شوبير يعلق على تألق صلاح مع ليفربول ضد مانشستر سيتي

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"ليتخطى أجويرو".. صلاح يقترب من تسجيل رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، على تألق المصري محمد صلاح مع ليفربول ضد مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عايز تسجل هتلاقيه، عايز تصنع هتلاقيه برضة".

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول على مانشستر سيتي بهدفين دون رد على استاد الاتحاد.

وعزز صلاح صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن الوصيف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

عايز تسجل هتلاقيه .. عايز تصنع هتلاقيه برضه

تاريخي يا صلاح 🔥 pic.twitter.com/lQsC3MH3B2 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) February 23, 2025

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