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شوبير يعلق على تألق صلاح مع ليفربول ضد مانشستر سيتي

08:34 م الأحد 23 فبراير 2025
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    صلاح ودي بروين
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    صلاح وماك أليستر
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كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، على تألق المصري محمد صلاح مع ليفربول ضد مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عايز تسجل هتلاقيه، عايز تصنع هتلاقيه برضة".

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول على مانشستر سيتي بهدفين دون رد على استاد الاتحاد.

وعزز صلاح صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن الوصيف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

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