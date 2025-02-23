ريال مدريد يفوز على جيرونا في الدوري الإسباني الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

فاز ريال مدريد على نظيره جيرونا اليوم الاحد 23 فبراير، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد على نظيره جيرونا بنتيجة 2 ـ 0 في منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف الأول لصالح ريال مدريد بقدم لاعب خط الوسط، لوكا مودريتش، في الدقيقة 41، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

يذكر أن ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يحتل جيرونا المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.