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الهلال السوداني يعلن ملعب مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

07:50 م الأحد 23 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 5 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 5 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 5 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
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كتب - يوسف محمد:

كشف نادي الهلال السوداني، عن ملعب مباراة فريقه أمام النادي الأهلي المصري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت إدارة نادي الهلال السوداني، موافقة الاتحاد الليبي لكرة القدم على استضافة ملعب ملعب "شهداء بنينا"، لمباراة الفريق السوداني أمام الأهلي الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، أوقعت الأهلي في مواجهة أمام فريق الهلال السوداني.

وتمكن الهلال السوداني، من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل رصيد صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 10 نقاط، فيما تأهل الأهلي في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بالبطولة.

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الهلال السوداني الأهلي دوري أبطال أفريقيا
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