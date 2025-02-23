كتب - محمد القرش:

سجل محمد صلاح هدف تقدم ليفربول في مرمى مانشستر سيتي، في المباراة المقامة ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز صلاح صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن الوصيف إيرلينج هالاند وألسكندر إيزاك.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 25 هدفا

2. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 19 هدفا

3. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 19 هدفا

4. كري وود (نوتنجهام فورست) - 18 هدفا

5. مبيومو (برينتفورد) - 15 هدفا

6. كول بالمر (تشيلسي) - 14 هدفا

7. كونيا (ولفرهامبتون) - 13 هدفا

8. أولي واتكينز (أستون فيلا) - 12 هدفا

9. يوان ويسا (برينتفورد) - 12 هدفا

10. كلويفيرت (بورنموث) - 11 هدفا

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