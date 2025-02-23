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الأكثر في التاريخ.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول

07:30 م الأحد 23 فبراير 2025

صلاح وماك أليستر

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كتب - محمد القرش:

سجل الجناح المصري، محمد صلاح، هدف تقدم ليفربول في مرمى مانشستر سيتي بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح للهدف رقم 141، ليصبح ثالث أكثر من سجل أهداف في تاريخ ليفربول بجميع المسابقات بالمناصفة مع الإنجليزي جوردون هودسون.

هدافو ليفربول عبر التاريخ

1. إيان راش - 346 هدفا

2. روجر هنت - 285 هدفا

3. محمد صلاح - 141 هدفا

4. جوردون هودسون - 141 هدفا

5. بيلي ليديل - 228 هدفا

ووصل محمد صلاح إلى 16 هدفاً خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كأكثر لاعب في التاريخ بالتساوي مع كيفن فيليبس في موسم 1999، وهاري كين في موسم 2022-23.

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