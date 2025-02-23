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"متخطيا جيرارد".. رقم تاريخي لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي

07:35 م الأحد 23 فبراير 2025
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    محمد صلاح ضد جفارديول
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    محمد صلاح
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    صلاح وماك أليستر
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    احتفال ليفربول بهدف صلاح
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    محمد صلاح ضد جفارديول
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    محمد صلاح
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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الأول للريدز اليوم في مرمى مانشستر سيتي، بجانب صناعته للهدف الثاني لفريقه في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة ال 26 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ورفع صلاح عدد أهدافه في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، إلى الهدف رقم 25، بفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي.

رقم تاريخي لمحمد صلاح أمام السيتي

وبصناعة صلاح لهدف وتسجيله آخر اليوم، تمكن من رفع عدد مساهماته أمام مان سيتي إلى 15 مساهمة تهديفية، ليصبح أكثر لاعب من ليفربول مساهمة بالأهداف أمام مانشستر سيتي، متفوقا على نجم الفريق السابق ستيفن جيرارد، الذي يمتلك 14 مساهمة أمام السيتي.

ونجح صلاح في تسجيل 9 أهداف أمام ليفربول وقدم 6 تمريرات حاسمة، فيما تمكن جيرارد من تسجيل 4 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

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محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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