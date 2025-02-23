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هدف محمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

07:14 م الأحد 23 فبراير 2025

محمد صلاح

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كتب ـ محمد الميموني:

واجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي اليوم الاحد 23 فبراير، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح ليفربول بقدم الهداف محمد صلاح في الدقيقة 14 من زمن شوط المباراة الأول.

وحتى الأن ليفربول متقدم على نظيره مانشستر سيتي في الشوط الأول من الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

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محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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