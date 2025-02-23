شاهد صاروخية لوكا مودريتش مع ريال مدريد في شباك جيرونا

كتب ـ محمد الميموني:

واجه ريال مدريد نظيره جيرونا اليوم الاحد 23 فبراير، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على نظيره جيرونا بنتيجة 1 ـ 0 على ملعب استاد سانتياجو برنابيو.

وجاء الهدف الأول لصالح ريال مدريد بقدم لاعب خط الوسط، لوكا مودريتش، في الدقيقة 41 من زمن شوط المباراة الأول.

ودخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يحتل جيرونا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.



