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نيوكاسل يفوز على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

06:34 م الأحد 23 فبراير 2025

نيوكاسل يونايتد

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز نيوكاسل على نظيره نوتنجهام فورست اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز نيوكاسل يونايتد على نوتنجهام برباعية مقابل ثلاث أهداف على ملعب سانت جيمس بارك.

وجاء الهدف الأول لصالح نوتنجهام بقدم كالوم هودسون في الدقيقة 6 من عمر المباراة، ثم جاء هدف تعادل نيوكاسل بقدم لويس مايلي في الدقيقة 23، ثم تقدم جاكوب ميرفي لنيوكاسل في الدقيقة 25.

بينما جاء الهدف الثالث والرابع لصالح نيوكاسيل بقدم اللاعب ألكسندر إيزاك في الدقيقتين 33 و34، ثم جاء الهدف الثاني لفريق نوتنجهام بقدم نيكولاس في الدقيقة 63، وجاء هدف تقليص الفارق عن طريق ريان بيتيس في الدقيقة 3+90.

يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يحتل نوتنجهام المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

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نيو كاسل الدوري الانجليزي نوتنجهام فورست
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