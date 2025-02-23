"مختلف عن البقية".. زميل دراسة مرموش يروي تفاصيل في حياة نجم مانشستر سيتي

كتب - يوسف محمد:

روى يوسف حنا زميل عمر مرموش نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي الإنجليزي في مرحلة الدراسة، تفاصيل فترة مزاملته للنجم المصري، خلال مرحلة الدراسة، بالمدرسة الأمريكية الدولية والتي بات مدرسا بها الأن.

وقال يوسف في حوار له عبر موقع مصراوي: "أنا وعمر أصدقاء منذ أن كنا في مرحلة التعليم الابتدائي وبالأخص مرحلة الصف الرابع الابتدائي، كان من الشخصيات المحترمة بشكل كبير، كان يتمتع بحب واحترام الجميع من أصدقائه".

وأضاف: "ظهر على عمر منذ طفولته حبه الشديد لكرة القدم، فكانت بمثابة حياة له، جميعنا كنا نرى أنه موهوب ومختلف بشكل كبير في كرة القدم، بالرغم من وجود عدد كبير من اللاعبين الموهوبين بيننا، إلا أننا كنا ننظر إليه على أن يمتلك شئي يختلف عن البقية وكان دائما يسعى للوصول إلى أعلى المستويات في هذا المجال".

وتابع: "عمر كان يتمتع بموهبة كبيرة منذ طفولته، لدرجة جعلت الجميع يتسابق للعب معه في بطولات المدرسة، حتى أن الجميع كان يعلم أن الفريق الذي يشارك به مرموش هو الفريق الفائز، لقدرته المهارية العالية، إمكانياته الكبيرة على تسجيل الأهداف".

وأكمل: "مرموش كان يتميز بقدرته على التوفيق بين الدراسة وكرة القدم، حيث أنه كان مميز من الناحية الدراسية وكان يلتزم في الدراسية بشكل دائم وليس في مجال كرة القدم فقط، لكن ليس هناك أي شك أن على أن كرة القدم كانت تحظى بمكانة خاصة لدى عمر".

وواصل: " الجميع كان يرى أن طموحات عمر وإمكانياته تتخطى الدوري المصري، منذ خروجه للعب في الدوري الألماني في سن صغير، كنت أتوقع وصوله إلى مشوار احترافي كبير ومشاهدته في البريميرليج مع مانشستر سيتي حاليا، أمر يدعو للسعادة بشكل كبير وأتمنى له التوفيق إلى أعلى المستويات الكروية".

وأردف: "أتواصل مع عمر من وقت لأخر، وأتقابل معه حينما يأتي إلى مصر واحرص على تهنئته بشكل دائم ومستمر، عقب أي نجاح أو خطوة مميزة يحققها".

واختتم حنا حواره موجها رسالة إلى مرموش: "أتمنى أن يستمر مرموش ويكمل في طريقه ولا ينظر إلى الخلف، خاصة وأنه وصل إلى مكانة كبيرة في كرة القدم".

ويذكر أن عمر مرموش انتقل إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 80 مليون يورو، حصل فرانكفورت على 75 مليون يورو، فيما سيحصل الفريق على 5 مليون متغيرات في الفترة المقبلة.

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