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الأعلام المصرية تملأ محيط استاد الاتحاد قبل لقاء ليفربول والسيتي

06:15 م الأحد 23 فبراير 2025
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كتب - محمد القرش:

يستضيف مانشستر سيتي منافسه ليفربول بعد دقائق من الآن، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد محيط استاد الاتحاد مستضيف القمة الإنجليزي، تواجد عدد من الأعلام المصرية مساندة للمهاجم عمر مرموش نجم مانشستر سيتي في مواجهة الريدز.

ويدخل ليفربول المباراة محتلا صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 61 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس - عبد القادر - ناثان آكي - جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - دي بروين - فيل فودين.

خط الهجوم: سافينيو - عمر مرموش - دوكو.

وعلى الجانب الآخر، يدخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - روبرتسون - ألسكندر أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - جونز.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر على استاد الاتحاد.

الأعلام المصرية في محيط استاد الاتحاد

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