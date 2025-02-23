صلاح يُزيد أوجاع جوارديولا ويعزز صدارة ليفربول في الدوري الإنجليزي

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متابعة - محمد القرش:

يلاقي مانشستر سيتي نظيره ليفربول اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس - عبد القادر - ناثان آكي - جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - دي بروين - فيل فودين.

خط الهجوم: سافينيو - عمر مرموش - دوكو.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - روبرتسون - ألسكندر أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - جونز.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر على استاد الاتحاد.

أبرز أحداث مباراة ليفربول والسيتي

بداية المباراة

تصدى إيدرسون لتسديدة سوبوسلاي في الدقيقة 2

ركلة ركنية لمانشستر سيتي في الدقيقة 3

تسلل على مرموش في الدقيقة 5

خطأ ضد فان ديك لصالح فودين في الدقيقة 7

خطأ ضد روبرتسون لصالح لويس دياز في الدقيقة 9

محمد صلاح يسجل هدف تقدم ليفربول على مانشستر سيتي في الدقيقة 14

خطأ ضد لويس دياز لصالح خوسانوف في الدقيقة 15

عمر مرموش يسجل هدف تعادل مانشستر سيتي، لكت تحتسب تسلل في الدقيقة 30

خطأ ضد عمر مرموش لصالح كوناتي في الدقيقة 36

سوبوسلاي يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 37

انتهاء الشوط الأول بتقدم ليفربول على مانشستر سيتي

بداية الشوط الثاني

تسديدة عمر مرموش بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء تصدى لها فان ديك في الدقيقة 49

جونز يسجل هدف ليفربول الثالث، لكن يحتسب تسلل في الدقيقة 58

تسديدة قوية من مرموش يتصدى لها أليسون في الدقيقة 59

تسديدة بالقدم اليسرى لـ فودين من خارج منطقة الجزاء منعها جرافينبيرش في الدقيقة 71

تسديدة قوية من لويس بالقدم اليمنى من وسط منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 75

دخول جوندوجان وروبن دياز وكوفاسيتش بدلا من عمر مرموش وجونزاليس وناثان آكي في الدقيقة 77

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

نهاية المباراة بفوز ليفربول على مانشستر سيتي بثنائية دون رد