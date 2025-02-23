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صلاح ضد مرموش.. تشكيل مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

05:24 م الأحد 23 فبراير 2025
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    عمر مرموش
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    محمد صلاح
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    عمر مرموش (13)
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    محمد صلاح
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    عمر مرموش
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    محمد صلاح
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    عمر مرموش (3)
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    محمد صلاح
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    احتفال مرموش
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    هالاند يحتفل مع مرموش
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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة الإسباني، بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس - عبد القادر - ناثان آكي - جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - دي بروين - فيل فودين.

خط الهجوم: سافينيو - عمر مرموش - دوكو.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - روبرتسون - ألسكندر أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - جونز.

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تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول محمد صلاح مرموش تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي ليفربول ضد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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