صلاح ضد مرموش.. تشكيل مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

"مختلف عن البقية".. زميل دراسة مرموش يروي تفاصيل في حياة نجم مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة الإسباني، بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس - عبد القادر - ناثان آكي - جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - دي بروين - فيل فودين.

خط الهجوم: سافينيو - عمر مرموش - دوكو.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - روبرتسون - ألسكندر أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - جونز.

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