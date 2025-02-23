صلاح ضد مرموش.. تشكيل مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
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كتب - محمد القرش:
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة الإسباني، بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول
حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: لويس - عبد القادر - ناثان آكي - جفارديول.
خط الوسط: نيكو جونزاليس - دي بروين - فيل فودين.
خط الهجوم: سافينيو - عمر مرموش - دوكو.
تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - روبرتسون - ألسكندر أرنولد.
خط الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جرافينبيرش.
خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - جونز.
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