كتب- محمد عبدالهادي:

أصبح مستقبل روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة حديث الساعة في الفترة الأخيرة؛ خاصة مع تقدمه في العمر واقتراب عقده من نهايته.

وبينما تكهنت بعض التقارير برحيله، كشفت مصادر موثوقة لصحيفة سبورت الإسبانية عن تطورات جديدة تؤكد بقاء المهاجم البولندي لموسم إضافي مع النادي الكتالوني، بفضل تألقه ومشاركاته المنتظمة هذا الموسم.

فوفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي سيواصل مشواره مع برشلونة لموسم رابع، بعدما أوشك على تفعيل بند في عقده يتيح له التمديد تلقائيًا.

وينص هذا الشرط على استمراره إذا شارك في أكثر من 55% من مباريات الفريق خلال الموسم، وهو ما بات قريبًا من التحقيق، بعدما خاض حتى الآن 35 مباراة وسجل خلالها 32 هدفًا.

وكان ليفاندوفسكي قد انضم إلى برشلونة في صيف 2022 بعقد يمتد لثلاثة مواسم مع خيار التمديد لعام إضافي وفقًا لعدد مشاركاته.

وبفضل مستواه المميز وتألقه تحت قيادة المدرب هانز فليك في موسمه الأول مع الفريق، فإن استمراره مع البلوجرانا حتى صيف 2026 أصبح مؤكدًا.

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