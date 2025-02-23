اليوم.. 8 محترفين مصريين في مهمة صعبة مع أنديتهم

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار اليوم الأحد، إلى صدام ليفربول ومانشستر سيتي، باعتبارها من أكثر اللقاءات إثارة وتنافسًا في الدوري الإنجليزي، والذي يقام علي ملعب الاتحاد بالجولة 26 من المسابقة.

ويجمع هذا الصراع الكروي بين فريقين من عمالقة الكرة الإنجليزية، يمتلك كل منهما تاريخًا حافلًا بالإنجازات، وهو ما سنبرزه في السطور التالية.

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي قبل مباراة اليوم

تقابل ليفربول ومانشستر سيتي في 227 مواجهة سابقة، حقق خلالها ليفربول الفوز في 109 مباريات، مقابل 60 انتصارًا لمانشستر سيتي، فيما حسم التعادل 58 لقاءً بين الفريقين.

ويبرز النجم المصري محمد صلاح كثاني أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف أمام مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ساهم في 13 هدفًا بواقع تسجيله 8 أهداف وصناعته 5 أخرى، خلف ستيفن جيرارد الذي يتصدر القائمة بـ14 مساهمة (4 أهداف و10 تمريرات حاسمة).

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

وعلى صعيد جدول الترتيب، يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، متقدمًا بفارق 8 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، مع الإشارة إلى أن الريدز خاض مباراة أكثر.

وفي المقابل، يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن نوتينجهام فورست صاحب المركز الثالث.

اقرأ أيضًا:

"هل يلحق بهم مرموش؟".. 3 لاعبين مصريين سجلوا في شباك ليفربول

تهنئة بعد التعادل مع الأهلي.. رسالة قوية من بيسيرو للاعبي الزمالك