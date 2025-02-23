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كتب- محمد عبدالهادي:

واجه العديد من اللاعبين المصريين فريق ليفربول عبر تاريخ الدوري الإنجليزي، لكن قلة منهم استطاعوا ترك بصمة حقيقية سواء بتسجيل الأهداف أو صناعة الفرص الحاسمة.

في هذه السطور، يقدم "مصراوي" أبرز هذه المواجهات واللحظات التي لا تُنسى للمحترفين المصريين أمام الريدز.

عمرو زكي سجل ثنائية في شباك ليفربول

في موسم 2008-2009، تألق عمرو زكي بقميص ويجان أثليتيك عندما سجل هدفين في شباك ليفربول خلال الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم تألقه، خسر فريقه اللقاء بنتيجة 3-2.

أحمد حسام "ميدو" أمام ليفربول

خلال نفس الموسم (2008-2009)، تمكن ميدو من زيارة شباك ليفربول مرتين مع فريقين مختلفين.

الهدف الأول جاء بقميص ميدلزبره في الجولة الثانية، لكنه لم يمنع الهزيمة بنتيجة 2-1.

أما الهدف الثاني فسجله بقميص ويجان في الجولة الـ23، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

محمود حسن "تريزيجيه" واجه ليفربول 5 مرات

واجه تريزيجيه ليفربول في خمس مباريات أثناء فترته مع أستون فيلا، وترك بصمته في أكثر من مناسبة:

سجل هدفًا في الجولة الـ11 من موسم 2019-2020، لكن فريقه خسر بنتيجة 2-1.

في موسم 2020-2021، صنع هدفين في مواجهات لا تُنسى أمام الريدز؛ الأول في الفوز التاريخي 7-2 بالدوري، والثاني خلال الانتصار 5-0 في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

أحمد المحمدي لم يسجل أمام ليفربول

واجه المحمدي ليفربول 11 مرة خلال مسيرته مع سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا ورغم عدم تسجيله لأي هدف، قدم ثلاث تمريرات حاسمة؛ اثنتان في الدوري وواحدة في كأس الرابطة.

محمد صلاح

قبل انضمامه إلى ليفربول، التقى صلاح بفريقه الحالي عندما كان لاعبًا في تشيلسي خلال موسم 2013-2014.

شارك في المباراة لمدة 60 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع، وحصل على بطاقة صفراء، بينما انتهت المواجهة بفوز البلوز 2-0.

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