اليوم.. 8 محترفين مصريين في مهمة صعبة مع أنديتهم

محمد صلاح ضد مرموش.. 8 أرقام تاريخية قبل مباراة مانشستر سيتي وليفربول

محمد صلاح: مانشستر سيتي مرشح للفوز أمامنا.. ولديهم أحد أعظم المدربين على

كتب- محمد عبدالهادي:

يخوض 8 لاعبين من المحترفين المصريين مواجهات قوية مع أنديتهم في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية اليوم الأحد، حيث يسعى كل منهم للمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية مع فرقهم وسط تحديات كبيرة في الأسابيع الأخيرة للدوريات.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز مباريات المحترفين المصريين اليوم الأحد كالتالي:

1. محمد صلاح - ليفربول (الدوري الإنجليزي)

يواجه النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول اختبارًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على فريق مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع صلاح إلى مواصلة تألقه وتسجيل الأهداف للحفاظ على صدارة فريقه والمنافسة بقوة على اللقب، بجانب مواصلة تصدره قائمة هدافي المسابقة.

2. مصطفى محمد - نانت (الدوري الفرنسي)

يخوض مصطفى محمد مباراة مهمة مع نانت ضد فريق لانس في إطار الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي، حيث يأمل في استعادة حسه التهديفي وقيادة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

3. عمر مرموش - مانشستر سيتي (الدوري الانجليزي)

ويبحث عمر مرموش عن مواصلة سجله التهديفي مع مانشستر سيتي عندما يلتقي بفريق ليفربول في مباراة صعبة ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

ونجح مرموش في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام نيوكاسل بالجولة الماضية.

4. محمود حسن تريزيجيه - الريان (الدوري القطري)

ويخوض محمود تريزيجيه مواجهة قوية مع الريان أمام نظيره فريق الوكرة في الجولة الـ26 من الدوري القطري.

وخاض تريزيجيه مع الرهيب ـ كما يُلقب فريقه ـ 12 مباراة في الدوري القطري، أحرز خلالها 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

5. حمدي فتحي - الوكرة (الدوري القطري)

يلتقي حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري مع نادي الريان مساء اليوم الأحد بالجولة 26 من الدوري القطري.

وشارك حمدي فتحي في 15 مباراة حتى الآن مع الوكرة، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا

6. محمد عبدالمنعم- لانس ( الدوري الفرنسي)

يستعد عبدالمنعم مدافع الأهلي السابق، لخوض مواجهة قوية مع فريقه لانس مساء اليوم الأحد، وذلك أمام مونبليه بالجولة 23 من الدوري الفرنسي.

وشارك محمد عبد المنعم في 14 مباراة مع فريق نيس الفرنسي الموسم الجاري، ويسعي لمواصلة مستوياته المميزة مع الفريق.

7. محمد النني - الجزيرة (الدوري الإماراتي)

يقود النني فريقه لمواجهة صعبة مساء اليوم أمام فريق النصر بالجولة الـ 16 للدوري الإماراتي، بحثا عن حصد الثلاث نقاط والاقتراب من المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق المركز السادس.

وخاض محمد النني 13 مباراة مع الجزيرة بالدوري الإماراتي هذا الموسم قبل مواجهة الليلة، وأحرز هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

8. أحمد حسن كوكا - لوهافر (الدوري الفرنسي)

يخوض كوكا المنضم حديثا لصفوف نادي لوهافر، مهمة جديدة مساء اليوم مع فريقه، عندما يلتقي مع تولوز بالجولة 23 للدوري الفرنسي.

ولعب كوكا 5 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم بقميص لوهافر المنضم له في الميركاتو الشتوي و سجل خلالها هدفًا واحدًا.

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