كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي فينورد روتردام الهولندي، اليوم الأحد، تعيين النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي مدربًا للفريق الأول حتى عام 2027، خلفًا للمدرب المقال بريان بريسك.

ويُعد هذا التعيين خطوة جديدة ومثيرة في مسيرة فان بيرسي التدريبية، خاصة مع ارتباطه العميق بالنادي الذي شهد بداياته كلاعب محترف.

ونشر فينورد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "روبن فان بيرسي يتولى تدريب فينورد فورًا".

وأشار النادي إلى أن فان بيرسي، البالغ من العمر 41 عامًا، قد توصل إلى اتفاق مع النادي وسيبدأ مهمته في المجمع التدريبي اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

وأكمل البيان: "سيوقع فان بيرسي عقدًا يمتد حتى منتصف عام 2027 في دي كويب غدًا".

ومن جانبه أعرب روبن فان بيرسي عن سعادته الكبيرة بتوليه منصب المدير الفني لفينورد، مؤكدًا فخره واعتزازه بهذه الخطوة التي تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، نظرًا للعلاقة المميزة التي تربطه بالنادي.

وقال فان بيرسي: "يشرفني حقًا الحصول على هذه الفرصة علاقتي بفينورد مميزة للغاية، وأشعر بحماس كبير لبدء هذه المغامرة الجديدة".

وأضاف: "أتطلع للعمل مع مجموعة اللاعبين في مجمع التدريب 1908، إلى جانب طاقم فني مميز، وخوض المباريات في استاد دي كويب وسط دعم جماهيري هائل، هدفنا جميعًا هو تحقيق النجاح وإسعاد الجماهير".

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