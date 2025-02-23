رونالدو يحتفل بيوم التأسيس السعودي رفقة ولي العهد

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، بيوم التأسيس الوطني في المملكة العربية السعودية.

ونشر النجم البرتغالي صورة له وهو يرتدي الزي السعودي، بجوار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وكتب: "سعدت بالاحتفال بيوم التأسيس، مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويشرفني حضور حفل كأس السعودية لسباق الخيل في الرياض".

وكان النجم البرتغالي انضم إلى فريق النصر السعودي، في يناير 2023 في صفقة انتقال حر قادما، بعد فسخ تعاقده مع مان يونايتد الإنجليزي.

وشارك صاحب الـ 39 عاما مع النصر خلال الموسم الحالي، في 28 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 24 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.