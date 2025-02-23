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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

04:15 ص الأحد 23 فبراير 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبدالسلام:

تقام اليوم الأحد الموافق 23 فبراير، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، من أبرزها مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يلاقي ريال مدريد نظيره جيرونا اليوم، في إطار منافسات الجولة ال 25 ببطولة الدوري الإٍسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد نوتنجهام فورست - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

مانشستر سيتي ضد ليفربول - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو ضد بلد الوليد - 3:00 مساء - بي إن سبورت 5

ريال مدريد ضد جيرونا - 5:15 مساء - بي إن سبورت 3

خيتافي ضد ريال بيتيس - 7:30 مساء - بي إن سبورت 6

ريال سوسيداد ضد ليجانيس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو ضد نابولي - 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

هيلاس فيرونا ضد فيورنتينا - 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

إمبولي ضد أتالانتا - 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

كالياري ضد يوفنتوس - 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت ضد لانس - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

لوهافر ضد تولوز - 6:15 مساء - بي إن سبورت 9

ستراسبورج ضد بريست - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

نيس ضد مونبلييه - 6:15 مساء - بي إن سبورت 2

أولمبيك ليون ضد باريس سان جيرمان - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري المصري

زد ضد غزل المحلة - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2

بيراميدز ضد طلائع الجيش - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج ضد هايدينهايهم - 4:30 مساء - بي إن سبورت اكسترا 1

بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت - 6:30 مساء - بي إن سبورت 5

هوفنهايم ضد شتوتجارت - 8:30 مساء - بي إن سبورت 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول
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