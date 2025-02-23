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"سجل حافل بالمساهمات ورقم تاريخي منتظر".. ماذا قدم محمد صلاح أمام مان سيتي في الدوري الإنجليزي؟

06:27 ص الأحد 23 فبراير 2025
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    محمد صلاح
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كتب - يوسف محمد:

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض مواجهة جديدة وقوية في بطولة الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول، حينما يلاقي نظيره مانشستر سيتي اليوم.

وتقام مباراة الريدز أمام مان سيتي اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.

أرقام محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

وخاض محمد صلاح أمام مانشستر سيتي 22 مباراة رفقة الريدز من قبل، تمكن خلالهم من المساهمة في 13 هدفا، بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

ويقترب صلاح من تحطيم الرقم القياسي باسم أسطورة الريدز ستيفن جيرارد، الذي يمتلك 14 مساهمة أمام السيتي، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام السيتي

وحال تمكن النجم المصري، من تسجيل هدف في شباك مان سيتي اليوم، سيصل إلى الهدف رقم 241 في مشواره مع الريدزن ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز، معادلا نجم الفريق السابق جوردن هودسون.

ويأتي في صدارة الهدافين التاريخيين لليفربول إيان راش برصيد 346 هدفا، فيما يأتي في المركز الثاني روجير هانت برصيد 285 هدفا.

ويحتل النجم المصري صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفا، بفارق 5 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند مهاجم مان سيتي صاحب الـ 19 هدفا.

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