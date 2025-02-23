موعد مباراة ريال مدريد و جيرونا في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف ريال مدريد نظيره جيرونا اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على ملعب سانتياجو برنابيو بإسبانيا.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يدخل فريق جيرونا اللقاء محتلا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت 3" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني الممتاز وبعض الدوريات الكبرى.

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