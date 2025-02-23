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موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

03:00 ص الأحد 23 فبراير 2025

عمر مرموش ومحمد صلاح

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كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول اليوم الأحد 23 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر على ملعب الإتحاد بانجلترا.

ويدخل ليفربول اللقاء متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يدخل مانشستر سيتي وهو يحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت 1" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي
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