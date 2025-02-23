"الاتحاد في الصدارة".. جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس السبت الموافق 22 فبراير الجاري، ثلاثة مباريات في الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وتمكن فريق اتحاد جدة من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 بالبطولة.

وجاء جدول ترتيب الدوري كالتالي:

1- الاتحاد - 55 نقطة

2- الهلال - 48 نقطة

3- القادسية - 47 نقطة

4- النصر - 44 نقطة

5- الأهلي - 41 نقطة

6- الشباب - 33 نقطة

7- الرياض - 29 نقطة

8- التعاون - 28 نقطة

9- الإتفاق - 28 نقطة

10- الخليج - 28 نقطة

11- الخلود - 25 نقطة

12- ضمك - 24 نقطة

13- الفيحاء - 20 نقطة

14- العروبة - 20 نقطة

15- الرائد - 17 نقطة

16- الأخدود - 16 نقطة

17- الفتح - 16 نقطة

18- الوحدة - 13 نقطة

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