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الاتحاد يقلب الطاولة على الهلال في الدوري السعودي

10:42 م السبت 22 فبراير 2025

الهلال ضد الاتحاد

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز الاتحاد على نظيره الهلال اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد على نظيره الهلال بنتيجة 4 ـ 1 على ملعب استاد الملك عبد الله الدولي.

وجاء الهدف الأول لصالح الهلال بقدم اللاعب ماركوس ليوناردو في الدقيقة الـ 23 من عمر المباراة، ثم جاء هدف التعادل لفريق الاتحاد بقدم اللاعب حسن كادش في الدقيقة 29.

بينما جاء هدفي التقدم الثاني والثالث لصالح الاتحاد بقدم اللاعب ستيفن بيرجوين في الدقيقة 45 و51، وسجل كريم بنزيما الهدف الرابع.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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