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أستون فيلا يفوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي

09:55 م السبت 22 فبراير 2025
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  • عرض 3 صورة
    أستون فيلا يفوز على تشيلسي
  • عرض 3 صورة
    أستون فيلا يفوز على تشيلسي
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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة أستون فيلا وتشيلسي التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق أستون فيلا الفوز على نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب فيلا بارك بإنجلترا.

وتألق اللاعب الإسباني، ماركو أسينسيو، في المباراة بتسجيل هدفي أستون فيلا من صناعة ماركوس راشفورد في الدقيقتين 57 و89.

وسجل هدف تشيلسي الوحيد اللاعب إينزو فرنانديز في الدقيقة 9 من زمن شوط المباراة الأول.

وبهذا الفوز رفع أستون فيلا نقاطه إلى 42 ليحتل المركز السابع بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 43 ليحتل المركز السادس.

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أستون فيلا تشيلسي الدوري الإنجليزي
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