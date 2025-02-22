أستون فيلا يفوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة أستون فيلا وتشيلسي التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق أستون فيلا الفوز على نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب فيلا بارك بإنجلترا.

وتألق اللاعب الإسباني، ماركو أسينسيو، في المباراة بتسجيل هدفي أستون فيلا من صناعة ماركوس راشفورد في الدقيقتين 57 و89.

وسجل هدف تشيلسي الوحيد اللاعب إينزو فرنانديز في الدقيقة 9 من زمن شوط المباراة الأول.

وبهذا الفوز رفع أستون فيلا نقاطه إلى 42 ليحتل المركز السابع بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 43 ليحتل المركز السادس.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨هدف!



تشيلسي يتقدم بالهدف الأول عن طريق إنزو فيرنانديز🤯🔥#استون_فيلا_تشيلسي pic.twitter.com/NMqpzWqlaW — عبود (@slljim) February 22, 2025

استون فيلا يسجل التعادل



اسينسيو يسجل بصناعة من راشفورد



استون فيلا 1-1 تشيلسي



pic.twitter.com/UfXXQ7WUzw — T.Sports (@latestnews2026) February 22, 2025