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سقوط أرسنال.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

08:00 م السبت 22 فبراير 2025

أرسنال

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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت 7 مواجهات من الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، بعدما بدأت الجولة أمس الجمعة بمباراة برينتفورد وليستر سيتي.

وسقط أرسنال أمام نظيره وست هام يونايتد بهدف نظيف، بينما تعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون بنتيجة 2-2.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد - (2-2)

بورنموث ضد وولفرهامبتون - (0-1)

أرسنال ضد وست هام يونايتد - (0-1)

فولهام ضد كريستال بالاس - (0-2)

إبسويتش تاون ضد توتنهام - (1-4)

ساوثهاهبتون ضد برايتون - (0-4)

تشيلسي ضد أستون فيلا - (1-2)

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أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد نتائج مباريات الدوري الإنجليزي تشيلسي أستون فيلا
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