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وست هام يفوز على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

07:36 م السبت 22 فبراير 2025

وست هام وأرسنال

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز وست هام على نظيره أرسنال اليوم السبت 22 فبراير، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء هدف فوز وست هام يونايتد على الجانرز عن طريق جارود بوين في الدقيقة الـ 44 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز وست هام على نظيره أرسنال بنتيجة 1 ـ 0 على ملعب استاد الإمارات.

يذكر أن وست هام السادس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يحتل ارسنال المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

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